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16:15 28.04.2024

Підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки для збереження життя захисників - Сирський

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Підрозділи Сил оборони України перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки для збереження життя захисників - Сирський

На Покровському і Курахівському напрямках тривають запеклі бої, підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя і здоров'я українських захисників, перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичичів, Семенівки і Новомихайлівки, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський, описуючи в телеграм-каналі ситуацію на фронті, зазначив: "Цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась – на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ".

За його інформацією, найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

"Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки", - написав головком.

За його словами, загалом на цих напрямках противник домігся певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці.

"Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", - поінформував Сирський.

Він також розповів, що в Луганській області противник намагається скористатися своєю перевагою в повітрі, ракетах і кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративний кордон Луганської області.

"Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також, продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має", - зазначив головком.

Він також поінформував, що на Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов'янськ. "Успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинено", - написав Сирський.

За його інформацією, на Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку і вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Крім того, головком ЗСУ наголосив на все ще напруженій обстановці на Півдні, у Запорізькій і Херсонській областях. "На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському – в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському – все ще сподівається вибити наші війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", - повідомив він.

Також Силам оборони України вдалося поліпшити своє тактичне становище в районі Синьківки (Куп'янський напрямок) і Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

Сирський також описав ситуацію на Півночі України. Він зазначив, що противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. "Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає. Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами", - заявив він.

Сирський поінформував про продовження ротації військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності українських військових частин.

"Триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент робиться на якість та майстерність у володінні зброєю. Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки", - повідомив Сирський.

Теги: #фронт #ситуація #сирський

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