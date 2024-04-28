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11:49 28.04.2024

Заблоковано понад 2500 вебсайтів з азартними іграми - Офіс генпрокурора

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Заблоковано понад 2500 вебсайтів з азартними іграми - Офіс генпрокурора

Станом на квітень 2024 року в Україні заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор, також розслідують понад 450 кримінальних правопорушень за фактами їхньої нелегальної організації, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на квітень 2024 року розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті Офісу генпрокурора.

"За наслідками направлених правоохоронцями рекомендацій щодо блокування протиправних ресурсів наразі заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії", - зазначається в повідомленні.

У 2023 році правоохоронці зареєстрували 169 правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор, 74 особам повідомлено про підозру. До суду скеровано 52 обвинувальні акти щодо 97 осіб. Вилучено понад 7000 одиниць компʼютерної та іншої техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Припинено діяльність 10 казино. До суду направлено 10 обвинувальних актів стосовно 42 осіб, які є членами злочинних угруповань.

"Прокурори також здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній, які причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино. Серед прикладів: забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн", - зазначено в повідомленні.

Крім цього, правоохоронці здійснюють досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка, перебуваючи під контролем структур і громадян РФ, організувала та проводила незаконну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори.

Як повідомлялося, 20 квітня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет". 

Теги: #блокування #сайти #азартні_ігри

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