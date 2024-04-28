Унаслідок обстрілу в Новій Слободі Сумської області пошкоджено 4 приватні будинки та ЛЕП - ОК "Північ"

За минулу добу російські окупанти обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ Нову Слободу Охтирського району Сумської області, унаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки та ЛЕП, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Нова Слобода – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 20 вибухів, ймовірно РСЗВ. Унаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки, газопровід і ЛЕП", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці в неділю.

Також унаслідок обстрілів пошкоджено ЛЕП у Білокопитовому Шосткинського району.

Загалом за добу росіяни обстріляли 23 населені пункти в Чернігівській і Сумській областях із різних видів озброєння, зафіксовано 31 обстріл (157 вибухів).