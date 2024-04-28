Події

07:35 28.04.2024

У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів"

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У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі - два кораблі, один із них носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в неділю вранці.

"Станом на 07:00 28.04.2024. У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 13 суден, із них 4 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 8 суден, із них 1 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #вмс_зс #кораблі_рф

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