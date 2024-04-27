Росіяни продовжили завдавати ударів по південних регіонах України, є загиблі та постраждалі

Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів, а також ударів із застосуванням БПЛА та артилерії по населених пунктах у південних областях України, повідомляє пресслужба командування Сил оборони півдня України в телеграм-каналі.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 191 FPV-дрон, 4 ударні БПЛА типу Ланцет, скинув з БПЛА різних модифікацій 356 осколкових боєприпасів", - зазначається у повідомленні.

Внаслідок застосування ворогом ударних дронів та скидів розривних боєприпасів, у Херсонській області поранено чотирьох цивільних осіб та пошкоджено цивільні автомобілі. На Миколаївщині пошкоджено приватні житлові будинки.

На херсонському напрямку ворог здійснив три авіаудари, застосувавши дві керовані авіабомби та понад десяток некерованих авіаційних ракет.

Окупанти з артилерії вдарили по Херсону та ще по 13 населених пунктах на Херсонщині.

У результаті злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів загинув один цивільний, ще четверо поранено. Пошкоджено приватні будинки, об'єкти критичної інфраструктури та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині ворог з артилерії обстріляв акваторію Очаківської та Куцурубської громад. Люди не постраждали.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську громади. Внаслідок ворожих обстрілів поранено чотирьох цивільних осіб. Також пошкоджено адмінбудівлю, п'ятиповерхові будинки, приватні житлові будинки, господарську споруду, стадіон, інфраструктурний об'єкт, магазини, гараж, цивільні автомобілі, газогін та лінії електропередачі.

У Запоріжжі ворог обстріляв із артилерії 11 населених пунктів. Пошкоджено приватні будинки. Жертв серед населення немає.