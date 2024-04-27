Сирський на зустрічі у форматі Рамштайн розповів про загострення ситуації на фронті та потреби України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський узяв участь у 21-му засіданні Контактної групи з обороноздатності України, започаткованому два роки тому на авіабазі Рамштайн, на якому розповів про ситуацію на фронті, обстріл України і потреби в озброєнні та боєприпасах.

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", - написав Сирський у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, перед учасниками коаліції виступили президент України Володимир Зеленський, міністр оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.