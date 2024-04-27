Події

15:31 27.04.2024

Голові Броварської райадміністрації Майбоженку, який скоїв ДТП із чотирма постраждалими, висунуто підозру

1 хв читати
Голові Броварської райадміністрації Майбоженку, який скоїв ДТП із чотирма постраждалими, висунуто підозру

Голові Броварської районної державної адміністрації Київської області Володимиру Майбоженку повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора без зазначення прізвища та посади підозрюваного, до Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання "посадовцю РДА Київщини" запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

"26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле. Чотирьох людей, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медики діагностували у двох постраждалих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Майбоженко в п'ятницю скоїв дорожньо-транспортну пригоду в Броварах у нетверезому стані, наїхавши на людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Серед постраждалих у ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків - 29 і 26 років,

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко анонсував звільнення голови Броварської райадміністрації з посади.

Теги: #дтп #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:42 27.04.2024
Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

13:38 27.04.2024
Двоє постраждалих у ДТП за участю голови Броварської райадміністрації у важкому стані, дитина з мамою в середньому - голова обладміністрації

Двоє постраждалих у ДТП за участю голови Броварської райадміністрації у важкому стані, дитина з мамою в середньому - голова обладміністрації

00:39 27.04.2024
Серед постраждалих у ДТП за участю голови Броварської РДА: 32-річна мати з донькою 2,5 років

Серед постраждалих у ДТП за участю голови Броварської РДА: 32-річна мати з донькою 2,5 років

20:59 26.04.2024
У скоєній головою Броварської райадміністрації ДТП постраждали троє дорослих і дитина, чиновника буде звільнено

У скоєній головою Броварської райадміністрації ДТП постраждали троє дорослих і дитина, чиновника буде звільнено

11:04 22.04.2024
На Київщині мікроавтобус потрапив у провалля: загинули 2 людини, ще 7 травмовані

На Київщині мікроавтобус потрапив у провалля: загинули 2 людини, ще 7 травмовані

10:02 22.04.2024
Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві поліцейського на Вінниччині

Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві поліцейського на Вінниччині

12:34 17.04.2024
Російському оперному співаку Герелло, який народився в Україні, повідомлено про підозру в закликах до війни

Російському оперному співаку Герелло, який народився в Україні, повідомлено про підозру в закликах до війни

15:51 14.04.2024
У Києві в ДТП зіткнулися 6 автомобілів, постраждали 8 пасажирів мікроавтобуса

У Києві в ДТП зіткнулися 6 автомобілів, постраждали 8 пасажирів мікроавтобуса

19:09 11.04.2024
Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

Депутата однієї з райрад Одеської області підозрюють у підбурюванні до надання хабаря в сумі $450 тис.

20:23 08.04.2024
Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру у вбивстві співробітника УДО, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Австралія виділяє Україні пакет у 100 млн доларів - міністр оборони Марлз

Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

Фон Крамон побоюється, що в разі посилення після виборів в Європарламенті позиції радикалів підтримка Україні може ослабнути

Депутат Європарламенту фон Крамон: Україні потрібно включити опозицію у виконавчі органи влади

ОСТАННЄ

Під Вовчанськом ворожий дрон влучив у вантажівку, водій важко поранений - Синєгубов

Австралія виділяє Україні пакет у 100 млн доларів - міністр оборони Марлз

Сирський на зустрічі у форматі Рамштайн розповів про загострення ситуації на фронті та потреби України

Найближчими днями в Україні трохи потеплішає, місцями пройдуть короткочасні дощі

Шмигаль ознайомився з процесом зведення фортифікацій на кордоні з Білоруссю у Волинській області

Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів - Зеленський

Унаслідок негоди без світла майже 4 тис. споживачів у 28 населених пунктах Сумської області - Міненерго

Пожежа виникла на інфраструктурному об'єкті в Дніпровському районі після удару ворога - голова ОВА Лисак

Ідентифіковано військовослужбовця РФ, причетного до вбивства капітана судна в Голій Пристані 2022 року - Офіс генпрокурора

Ракетний удар росіян пошкодив об'єкти енергосистеми в трьох областях - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА