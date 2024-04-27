Голові Броварської райадміністрації Майбоженку, який скоїв ДТП із чотирма постраждалими, висунуто підозру

Голові Броварської районної державної адміністрації Київської області Володимиру Майбоженку повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора без зазначення прізвища та посади підозрюваного, до Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання "посадовцю РДА Київщини" запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

"26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле. Чотирьох людей, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медики діагностували у двох постраждалих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Майбоженко в п'ятницю скоїв дорожньо-транспортну пригоду в Броварах у нетверезому стані, наїхавши на людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Серед постраждалих у ДТП 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків - 29 і 26 років,

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко анонсував звільнення голови Броварської райадміністрації з посади.