Шмигаль ознайомився з процесом зведення фортифікацій на кордоні з Білоруссю у Волинській області

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Волинської області 27 квітня ознайомився з процесом будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд поблизу державного кордону.

Як повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, за інформацією очільника області, роботи тривають у координації з військовими та відповідно до графіка. "Будівництво оборонних споруд та укріплень - один із пріоритетних напрямів держави і частина відповідальності обласних голів", - наголосив Шмигаль.

На будівництво фортифікацій уряд виділив уже майже 38 млрд грн. Зокрема, 3,4 млрд грн передбачено для Волинської області.