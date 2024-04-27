Ракетний удар росіян пошкодив об'єкти енергосистеми в трьох областях - "Укренерго"

Унаслідок чергового ракетного удару російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні в ніч на суботу постраждали об'єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, через наслідки пошкоджень відключено дією захисту магістральну повітряну лінію компанії в західному регіоні, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом в енергосистемі до ранку споживання е/е через вихідні та сонячну погоду знизилося майже на чверть порівняно з показником 26 квітня, проте в окремі години зберігається дефіцит електроенергії.

Як зазначило Міністерство енергетики в телеграм-каналі, минулої доби попит покривався власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії. Також Україна надавала аварійну допомогу Польщі - приймала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Як уточнило Міненерго, сумарний обсяг аварійної допомоги становив менше 1% добового споживання електроенергії.

Протягом доби після березневих атак РФ продовжують діяти обмеження споживання в Харківській області, також цілодобово обмежено споживання промисловості в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Міненерго також повідомило, що в Одеській області з технологічних причин вимикалося обладнання на підстанції обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися побутові споживачі.

Але протягом кількох годин енергетики повернули світло всім.

Крім того, на Донеччині знеструмлювалася шахта: на той момент працівників під землею не було, підприємство заживлено.

За даними системного оператора, протягом майже всієї доби, за винятком нічних годин, із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови йде імпорт загальним обсягом 6 629 МВт-год, що майже вдвічі нижче за вчорашній показник. "Укренерго" звертає увагу, що в окремі години потужність імпорту становить до 1640 МВт, а технічна можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну та Молдову становить 1700 МВт.

Також у суботу є експорт - у ранкові та денні години активної роботи сонячних електростанцій у Румунію, Словаччину, Угорщину, Молдову загальним обсягом 1 158 МВт-год.

Як повідомлялося, РФ 27 квітня атакувала 4 ТЕС ДТЕК і об'єкти "Нафтогазу".