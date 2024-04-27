Війська РФ атакували у Львівській області об'єкти критичної інфраструктури, жертв немає - Козицький

Російські війська атакували Львівську область крилатими ракетами різного класу і аеробалістичними ракетами "Кинджал" під час нічної повітряної тривоги, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, три крилаті ракети воїни повітряного командування "Захід" збили, але водночас були і влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

"Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", - написав Козицький.

За його даними, жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину у Львівській області немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.