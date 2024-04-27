Події

10:04 27.04.2024

Війська РФ атакували у Львівській області об'єкти критичної інфраструктури, жертв немає - Козицький

1 хв читати

Російські війська атакували Львівську область крилатими ракетами різного класу і аеробалістичними ракетами "Кинджал" під час нічної повітряної тривоги, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, три крилаті ракети воїни повітряного командування "Захід" збили, але водночас були і влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

"Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння. Є руйнування", - написав Козицький.

За його даними, жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину у Львівській області немає. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Теги: #львівська_область #ракетна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:20 27.04.2024
Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

Силами ППО вночі знищено 21 із 34 ракет, які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

12:43 25.04.2024
Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

14:43 21.04.2024
Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

Вибуховою хвилею та уламками ракети, що атакувала Одеську область, пошкоджено приватні будинки, наразі відомо про одного постраждалого - ОВА

04:59 19.04.2024
РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

РАКЕТНА НЕБЕЗПЕКА ПО ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

10:06 11.04.2024
У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

09:37 11.04.2024
Понад 200 рятувальників продовжують ліквідовувати наслідки нічного масованого обстрілу - очільник МВС

Понад 200 рятувальників продовжують ліквідовувати наслідки нічного масованого обстрілу - очільник МВС

09:33 11.04.2024
Шмигаль після російського обстрілу: Цілили по енергооб'єктах, зокрема теплоелектростанціях

Шмигаль після російського обстрілу: Цілили по енергооб'єктах, зокрема теплоелектростанціях

11:19 10.04.2024
Окупанти обстрілюють Одещину різними видами ракет, жителів закликають залишатися в укриттях

Окупанти обстрілюють Одещину різними видами ракет, жителів закликають залишатися в укриттях

09:07 09.04.2024
На Львівщині уламки "шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури - Козицький

На Львівщині уламки "шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури - Козицький

03:56 09.04.2024
У Львівській області працює ППО - Козицький

У Львівській області працює ППО - Козицький

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, а також три засоби ППО противника

Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

Чергову хвилю ракетної атаки РФ спрямовано на західні області, знову задіяно "Кинджали"

РФ знову обстрілює Україну, кілька груп ракет зафіксовано у східних і південних областях

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли за добу 4 міста і 26 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях, 2 людини загинули, 4 постраждали - ОК "Північ"

Окупанти атакували вночі 4 ТЕС в Україні, є постраждалі - ДТЕК

Окупанти обстріляли за добу 14 населених пунктів у Херсонській області, 1 житель загинув, 8 поранено - обладміністрація

В Україні атаковано об'єкти газової інфраструктури, споживачі та клієнти не постраждають - "Нафтогаз"

Знищено російську РЛС "Подльот" - ГУР

За добу на Харківщині один загиблий і вісім постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

У Дніпропетровській області в результаті ракетних ударів та артобстрілів пошкоджено енергооб'єкти та понад десять магазинів, поранено двох жителів

Українська авіація за добу атакувала 14 районів скупчення сил противника

Сили оборони ліквідували 1124 окупанта, а також три засоби ППО противника

Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА