Українська авіація за добу атакувала 14 районів скупчення сил противника

За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника, повідомляють у зведенні на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці у суботу вранці.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.