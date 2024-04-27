Події

08:14 27.04.2024

Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

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Уночі атаковано чотири теплоелектростанції із серйозним пошкодженням обладнання

Внаслідок нічної масованої атаки енергетичної інфраструктури ворог обстріляв чотири теплові електростанції "ДТЕК".

"За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу", - повідомила група "ДТЕК" у телеграм-каналі вранці у суботу.

За інформацією енергохолдингу, серйозно пошкоджено обладнання підприємств. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки.

Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції "ДТЕК" було обстріляно російськими агресорами понад 170 разів.

 

Теги: #атака #дтек #енергосистема

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