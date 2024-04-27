Події

07:02 27.04.2024

Польща вночі двічі піднімала військову авіацію через російські удари по Україні

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У ніч проти 27 квітня у зв'язку з ракетними ударами Росії по території України Польща та країни-союзники двічі піднімали у повітря військову авіацію, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Попереджаємо, що у зв'язку з початком чергової хвилі атак дальньої авіації Російської Федерації на об'єкти, розташовані на території України, активізувалися польські та союзні літаки, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни. Усі необхідні процедури для гарантування безпеки нашого повітряного простору було розпочато", - сказано в соцмережі X.

Наголошується, що військові відслідковують ситуацію на постійній основі.

 

 

 

Теги: #рф #польща #ппо

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