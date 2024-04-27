Ізраїль готовий дати "останній шанс" переговорам для угоди з ХАМАС щодо заручників

Ізраїльська влада заявила Єгипту, що вона згодна зробити останню спробу домогтися шляхом переговорів угоди з угрупуванням ХАМАС щодо заручників, повідомляє в п'ятницю Axios з посиланням на джерела.

"Ізраїльська влада заявила в п'ятницю своїм єгипетським колегам, що Ізраїль готовий дати "один останній шанс" переговорам про заручників, щоб домогтися угоди з ХАМАС. Але якщо прогресу незабаром не буде, Ізраїль займеться наземним наступом на Рафах, заявили дві ізраїльські офіційні особи", - інформує портал.

Влада Єгипту, під час візиту в Каїр цього тижня керівника Служби загальної безпеки ("Шин-Бет") Ронена Бара і начальника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві, представила новий план зі звільнення заручників. Потім, у п'ятницю делегація представників єгипетської розвідки провела в Ізраїлі переговори з "Шин-Бет", ЦАХАЛ і розвідкою "Моссад" про угоду щодо заручників і ситуації навколо Рафаха. Пізніше ізраїльські джерела заявляли, що переговори відбулися конструктивно, і що Єгипет висловлював намір чинити тиск на ХАМАС щодо проблеми заручників. Єгипетська сторона також заявила, що розуміє, наскільки важливий для Ізраїлю Рафах; ізраїльтяни водночас зазначали, що всерйоз готуються до операції в цьому місті.

"Ізраїльське послання було таке: є кінцевий термін для початку наступу на Рафах, і Ізраїль не погодиться на черговий раунд непотрібних переговорів, які служать для відводу очей, заявив представник ізраїльської влади", - зазначає Axios.

За даними порталу, зрештою ізраїльському військово-політичному кабінету довелося погодитися, що можлива угода передбачатиме звільнення менш ніж 40 заручників, ніж передбачалося спочатку. Тепер ідеться про 33 заручників. "Кількість днів перемир'я буде пов'язана з кількістю заручників, кого звільнять. Якщо ХАМАС хоче гуманітарної угоди, то тут Ізраїль перешкод чинити не буде", - сказав співрозмовник порталу.