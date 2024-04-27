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00:39 27.04.2024

Серед постраждалих у ДТП за участю голови Броварської РДА: 32-річна мати з донькою 2,5 років

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Серед постраждалих у ДТП за участю голови Броварської РДА: 32-річна мати з донькою 2,5 років

Серед постраждалих у ДТП за участю голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка: 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків - 29 і 26 років, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко в п'ятницю ввечері.

"За результатами попереднього обстеження, у дитини перелом плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. У решти постраждалих: політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми і переломи куприка, ключиці, плеча, лопатки, кістки носа, ребер, кінцівок, множинні забої та садна. Обстеження тривають", - написав він на сторінці Фейсбук.

"Постраждалі перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування", - додав Кравченко.

Раніше він повідомив, що "голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, що стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих і одна дитина".

 

Теги: #дтп #україна #київська #майбоженко

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