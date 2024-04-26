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19:48 26.04.2024

Глави МЗС України та Іспанії обговорили кроки щодо посилення української протиповітряної оборони

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Глави МЗС України та Іспанії обговорили кроки щодо посилення української протиповітряної оборони

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у телефонній розмові з міністром закордонних справ Королівства Іспанія Хосе Мануелем Альбаресом Буено подальшу військову допомогу і кроки для посилення протиповітряної оборони України.

"Я провів розмову з моїм іспанським другом Хосе Мануелем Альбаресом Буено, під час якої подякував Іспанії за її послідовну допомогу Україні. Ми обговорили подальшу військову допомогу і кроки для посилення протиповітряної оборони України. Я подякував Хосе Мануелю за всі його зусилля, спрямовані на згуртування міжнародної підтримки Формули миру України", - зазначив глава МЗС України.

 

Теги: #мзс #переговори #іспанія

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