Глави МЗС України та Іспанії обговорили кроки щодо посилення української протиповітряної оборони

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у телефонній розмові з міністром закордонних справ Королівства Іспанія Хосе Мануелем Альбаресом Буено подальшу військову допомогу і кроки для посилення протиповітряної оборони України.

"Я провів розмову з моїм іспанським другом Хосе Мануелем Альбаресом Буено, під час якої подякував Іспанії за її послідовну допомогу Україні. Ми обговорили подальшу військову допомогу і кроки для посилення протиповітряної оборони України. Я подякував Хосе Мануелю за всі його зусилля, спрямовані на згуртування міжнародної підтримки Формули миру України", - зазначив глава МЗС України.