Зеленський доручив Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення "Славутич - Київ"

Президент України Володимир Зеленський доручив віцепрем'єр-міністру з питань відновлення - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення між Славутичем і Києвом, без пересадки в Чернігові.

Як повідомила пресслужба Зеленського, це доручення він зробив під час свого візиту та робочої наради у Славутичі щодо безпекової ситуації та перспектив розвитку міста і зони відчуження.

Зокрема, зазначається, що мер Славутича акцентував увагу президента на логістичній проблемі: через зруйновані мостові переходи, неможливість використовувати колишні залізничні сполучення персонал ЧАЕС витрачає до шести годин, щоб дістатися на роботу.

Під час наради обговорювали, зокрема, облаштування шкільних укриттів, розвиток і підтримку місцевого бізнесу.

Зеленський також доручив міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку розробити стратегію розвитку місцевої лікарні з урахуванням нових умов і покращити матеріально-технічну базу закладу.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та командувач Національної гвардії Олександр Півненко доповіли главі держави про оборону та охорону ЧАЕС і Славутича, будівництво фортифікацій.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко поінформував про охорону державного кордону в районі Чорнобильської атомної електростанції та міста.

Начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Артем Бондаренко відзвітував про контррозвідувальні заходи на цій території.