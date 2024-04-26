Інформатора воєнної розвідки РФ, який шпигував за артилерією ЗСУ, засуджено до 11 років в'язниці

За матеріалами Служби безпеки України до 11 років тюремного ув'язнення засуджено інформатора російської воєнної розвідки, який шпигував за артилерією ЗСУ в Миколаївській області, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю наголошується, що за вказівкою ворога зловмисник намагався виявити вогневі позиції артилерії ЗСУ, зокрема бойових розрахунків HIMARS.

"У разі отримання розвідданих інформатор планував передати їх окупантам для підготовки прицільних ракетно-дронових ударів по місцях базування українських військ", - наголошується в повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника в серпні 2022 року.

Фігурант - місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він комунікував із кадровим співробітником Головного управління Генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ).

Суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив йому 11 років в'язниці.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.