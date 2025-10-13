Інтерфакс-Україна
Події
13:11 13.10.2025

Рютте: Росія шпигує за союзниками

3 хв читати
Рютте: Росія шпигує за союзниками

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що Росія проводить шпигунські операції на території країн-членів альянсу, та розказав, що Велика Британія викрила використання військовою розвідкою РФ шпигунського програмного забезпечення.

"Росія продовжує проводити кібер- та шпигунські операції проти наших країн. Цього літа Велика Британія викрила використання російською військовою розвідкою складного шпигунського програмного забезпечення. Тиловий фронт і лінія ", - сказав він у понеділок в Любляні, виступаючи на Парламентській асамблеї НАТО.

Рютте констатував, що саме тому в рамках Гаазького плану інвестицій у оборону союзники ухвалили рішення інвестувати більше коштів у захист критично важливої інфраструктури, оборону мереж, зміцнення стійкості та підвищення цивільної готовності. "Як парламентарі, ви відіграєте важливу роль у підвищенні обізнаності про необхідність цивільної готовності. Чим більше наші громадяни знають зараз, тим більше ми здатні протистояти будь-якій загрозі", - зазначив він.

Генсек НАТО зауважив, що "хоча Росія не така сильна, як хотіла б вдавати, вона залишається надзвичайно небезпечною". "І саме тому вкрай важливо, щоб ми були готові. Росія проводить приховану кампанію проти наших суспільств і намагається підірвати нашу підтримку України. Перелік цілей саботажу, який проводить Росія, не обмежується критично важливою інфраструктурою, оборонною промисловістю та військовими об’єктами. Він навіть включає громадські місця. Минулого місяця п’ятнадцятьом людям було висунуто звинувачення після того, як минулого року по всій Європі було підірвано пристрої, заховані в посилках", - розповів Рютте.

За його словами, союзники "живуть в небезпечному світі, а загроза — це не те, що можна ігнорувати на відстані". "Ризики для нашої безпеки вже досягли меж. Нове покоління російських ракет може досягти європейських столиць за лічені хвилини. Руйнівна сила дронів, саботаж підводної інфраструктури, безпека кіберпростору. Від цього страждають усі ми, і Схід, і Захід. І з огляду на ці виклики нашій безпеці ми ще раз бачимо, чому так важливо, щоб ми працювали разом у НАТО", - наголосив генсек альянсу.

Рютте нагадав про недавні порушення Росією повітряного простору країн членів НАТО. "Ми бачили, що реакція НАТО була швидкою та ефективною. Ми робимо те, для чого тренувалися, і це працює. Але нам потрібно зробити більше. І саме тому протягом 36 годин після того, як російські безпілотники минулого місяця увійшли до польського повітряного простору, ми запустили програму "Східний вартовий" зі збільшенням кількості сил у повітрі, на суші та на морі. Це надає НАТО додаткової сили та гнучкості на всьому східному фланзі або де завгодно, коли це необхідно. І вона включатиме інноваційні технології та тактику, розроблені для боротьби з новими викликами, такими як, наприклад, безпілотники", - сказав він.

Генсек нагадав, що 15 жовтня в Брюсселі відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО, під час якого вони обговорять, як найкраще посилити можливості стримування та оборони, зокрема з огляду на нещодавні інциденти. "Вони обговорять плани щодо досягнення нового цільового показника інвестицій в оборону, а також зусилля щодо збільшення виробництва оборонної продукції. І все це допомагає нам залишатися готовими та здатними захищати наших громадян", - переконаний Рютте.

Теги: #рютте #шпіонаж #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 13.10.2025
Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

Рютте: Понад мільйон росіян загинули чи отримали важкі поранення у війні проти України

11:47 12.10.2025
МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

МЗС Куби "категорично відкидає" звинувачення в участі у конфлікті в Україні

01:13 12.10.2025
Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

Європа повинна згуртовано тиснути на Китай щоб зупинити його підтримку Росії - Цахкна

20:13 11.10.2025
Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

Велика Британія заявила про здійснення 12-годинної місії патрулювання кордону Росі

17:20 11.10.2025
Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе на кордоні з РФ

15:53 28.09.2025
Зеленський і Рютте обговорили програму PURL, яка "вже добре рухається"

Зеленський і Рютте обговорили програму PURL, яка "вже добре рухається"

12:36 26.09.2025
Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

11:27 24.09.2025
Генсек НАТО відвідає Нью-Йорк 24-25 вересня

Генсек НАТО відвідає Нью-Йорк 24-25 вересня

16:54 23.07.2024
Іноземців, які шпигували за штабами ЗСУ на Одещині, засуджено до восьми років в'язниці

Іноземців, які шпигували за штабами ЗСУ на Одещині, засуджено до восьми років в'язниці

04:31 28.04.2024
Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку Росії та Китаю

Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку Росії та Китаю

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС виділяє 10 млн євро на створення спецтрибуналу та ще 6 млн євро на підтримку депортованих Росією українських дітей - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових 100 млн євро на зимову підтримку України - Каллас

Метою спільної інформаційної кампанії з ЮНІСЕФ є посилення батьківських компетенцій – Герасимчук

ОСТАННЄ

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали американець Мокір, канадець Говітт, француз Агьон

В Ізраїлі почали звільняти палестинських в'язнів

Графіки аварійних відключень е/е скасовано в Запорізькій та Кіровоградській областях – обленерго

Мокрий сніг очікується на півночі України та в Карпатах ближчими днями, вночі будуть приморозки

Графіки аварійних відключень е/е скасовані у Дніпропетровській області – ДТЕК

Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

Рютте: В рамках PURL Україні вже поставлено американського військового обладнання на $2 млрд

Деякі компоненти для російських ракет і дронів досі поставляються з країн Європи – Зеленський

Робота над "репараційним кредитом" для України триває - Каллас

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА