В Австрії заарештовано контррозвідника, що був подвійним агентом Кремля, та пов'язаного з розкритою в Британії російською шпигунською групою

Влада Австрії скликала позачергове засідання Ради національної безпеки у вівторок, викликане арештом наприкінці березня 61-річного Егісто Отта, австрійського контррозвідника, який імовірно працював на Росію, повідомляє у вівторок Bloomberg.

"Ситуація з безпекою в республіці має бути оцінена і прояснена", - заявив минулого тижня канцлер Карл Нехаммер. "Ми повинні запобігти загрозі для нашої країни з боку російських шпигунських мереж шляхом проникнення або використання політичних партій або мереж".

Міністр юстиції Альма Задич минулого тижня заявила, що юридичні лазівки, які дають змогу шпигувати - якщо це не спрямовано проти Австрії, - мають бути посилені.

"Випадок з Оттом ще більше посилює підозри, які західні спецслужби плекають до своїх австрійських партнерів", - сказав Маркус Хау, аналітик із геополітичних ризиків у VE Insight. "Він зміг отримати доступ до секретної інформації з вражаючою легкістю. Подібна благодушність не вселяє оптимізму".

Прокурори розслідують зв'язки Отта з Росією з 2017 року, коли він почав відстежувати переміщення перебіжчика з Кремля, ідеться в копії 86-сторінкового ордера на арешт, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. За словами слідчих, після короткочасного відсторонення від роботи і переведення на іншу посаду він продовжував торгувати секретною інформацією за гроші.

В ордері на арешт стверджується, що, крім іншого, Отт:

Надав секретну інформацію втікачу Яну Марсалеку, якого розшукують за шахрайство і підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами

Передав дані мобільних телефонів кількох високопоставлених австрійських чиновників

Збирав інформацію про людей, які становлять інтерес для Росії, і поділився деякими з цих даних із Марсалеком

Надав Марсалеку віденську адресу журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва. Пізніше група на замовлення Марсалека проникла у квартиру Грозєва, де викрала ноутбук і USB-накопичувач.

Допомогли Марсалеку переправити в Москву вкрадений ноутбук SINA - пристрій, який використовують європейські уряди для передачі зашифрованої інформації

Підготували аналіз із рекомендаціями щодо поліпшення ситуації після вбивства 2019 року чеченського дисидента в Берліні на замовлення російської влади.

Ордер на арешт Отта було видано тільки після того, як минулого місяця британські прокурори розкрили нову інформацію, що пов'язує австрійця з ширшою європейською шпигунською мережею, пов'язаною з Марсалеком. Отт був дружний з іншим австрійським агентом-втікачем, який допоміг Марсалеку втекти, імовірно в Білорусь або Росію.

Раніше повідомлялося, що британська розвідка підозрює особу на ім'я Ян Марсалек, який був більш відоміший як колишній операційний директор австрійської компанії Wirecard, у зв'язках і координації діяльності етнічної болгарської шпигунської групи, що діяла у Великій Британії.