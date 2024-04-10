Події

06:16 10.04.2024

В Австрії заарештовано контррозвідника, що був подвійним агентом Кремля, та пов'язаного з розкритою в Британії російською шпигунською групою

2 хв читати
В Австрії заарештовано контррозвідника, що був подвійним агентом Кремля, та пов'язаного з розкритою в Британії російською шпигунською групою

Влада Австрії скликала позачергове засідання Ради національної безпеки у вівторок, викликане арештом наприкінці березня 61-річного Егісто Отта, австрійського контррозвідника, який імовірно працював на Росію, повідомляє у вівторок Bloomberg.

"Ситуація з безпекою в республіці має бути оцінена і прояснена", - заявив минулого тижня канцлер Карл Нехаммер. "Ми повинні запобігти загрозі для нашої країни з боку російських шпигунських мереж шляхом проникнення або використання політичних партій або мереж".

Міністр юстиції Альма Задич минулого тижня заявила, що юридичні лазівки, які дають змогу шпигувати - якщо це не спрямовано проти Австрії, - мають бути посилені.

"Випадок з Оттом ще більше посилює підозри, які західні спецслужби плекають до своїх австрійських партнерів", - сказав Маркус Хау, аналітик із геополітичних ризиків у VE Insight. "Він зміг отримати доступ до секретної інформації з вражаючою легкістю. Подібна благодушність не вселяє оптимізму".

Прокурори розслідують зв'язки Отта з Росією з 2017 року, коли він почав відстежувати переміщення перебіжчика з Кремля, ідеться в копії 86-сторінкового ордера на арешт, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. За словами слідчих, після короткочасного відсторонення від роботи і переведення на іншу посаду він продовжував торгувати секретною інформацією за гроші.

В ордері на арешт стверджується, що, крім іншого, Отт:

Надав секретну інформацію втікачу Яну Марсалеку, якого розшукують за шахрайство і підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами

Передав дані мобільних телефонів кількох високопоставлених австрійських чиновників

Збирав інформацію про людей, які становлять інтерес для Росії, і поділився деякими з цих даних із Марсалеком

Надав Марсалеку віденську адресу журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва. Пізніше група на замовлення Марсалека проникла у квартиру Грозєва, де викрала ноутбук і USB-накопичувач.

Допомогли Марсалеку переправити в Москву вкрадений ноутбук SINA - пристрій, який використовують європейські уряди для передачі зашифрованої інформації

Підготували аналіз із рекомендаціями щодо поліпшення ситуації після вбивства 2019 року чеченського дисидента в Берліні на замовлення російської влади.

Ордер на арешт Отта було видано тільки після того, як минулого місяця британські прокурори розкрили нову інформацію, що пов'язує австрійця з ширшою європейською шпигунською мережею, пов'язаною з Марсалеком. Отт був дружний з іншим австрійським агентом-втікачем, який допоміг Марсалеку втекти, імовірно в Білорусь або Росію.

Раніше повідомлялося, що британська розвідка підозрює особу на ім'я Ян Марсалек, який  був більш відоміший як колишній операційний директор австрійської компанії Wirecard, у зв'язках і координації діяльності етнічної болгарської шпигунської групи, що діяла у Великій Британії.

Теги: #рф #австрія #шпіонаж

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:14 09.04.2024
За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

06:57 09.04.2024
Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

Силами ППО знищено 20 із 20 "Shahed-131/136", які атакували Україну вночі

01:37 09.04.2024
РФ вночі знову атакує Україну кількома групами "Шахедів" - Повітряні сили ЗСУ

РФ вночі знову атакує Україну кількома групами "Шахедів" - Повітряні сили ЗСУ

23:50 08.04.2024
Росія попросила Казахстан про 100 тис. тонн бензину про запас

Росія попросила Казахстан про 100 тис. тонн бензину про запас

23:24 08.04.2024
Генконсульство України в Торонто закликає скасувати участь росіян у турнірі ФІДЕ

Генконсульство України в Торонто закликає скасувати участь росіян у турнірі ФІДЕ

12:49 08.04.2024
У Росії через брак лікарів набирають персонал з африканських країн - британська розвідка

У Росії через брак лікарів набирають персонал з африканських країн - британська розвідка

01:26 08.04.2024
Російська пропаганда просочилася в Конгрес - конгресмен Тернер

Російська пропаганда просочилася в Конгрес - конгресмен Тернер

20:40 07.04.2024
Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених у Кринках

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених у Кринках

19:13 07.04.2024
У Єйську дрони ГУР вразили чотири Су-30 і літак-амфібію - ЗМІ

У Єйську дрони ГУР вразили чотири Су-30 і літак-амфібію - ЗМІ

08:15 07.04.2024
Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси, поранено жінку

Росіяни атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси, поранено жінку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації та демобілізації військовослужбовців підготує Кабмін

Комітет із нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про мобілізацію

ОСТАННЄ

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 108 авіаударів

ППО знищила 14 із 17 "шахедів" якими вночі атакували Україну

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 15 районах скупчення сил противника

10 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

В ОДЕСІ ЧУЛИ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Mattel запускає нову версію гри Scrabble, яка буде "менш конкурентною"

Викривач стверджує, що в літаку 787 Dreamliner компанії Boeing є недоліки

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

США продадуть Україні обладнання на $138 млн для модернізації систем ППО HAWK

Чотири людини загинули внаслідок вибуху на італійській ГЕС у Баргі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА