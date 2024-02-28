Шостій людині висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь РФ у Великій Британії

Шостій людині пред'явлено звинувачення в тому, що вона була частиною передбачуваного російського шпигунського угруповання, що діяло у Великій Британії. Тихомир Іванов Іванчев, 38-річний громадянин Болгарії з Актона, західний Лондон, був заарештований на початку цього місяця і постане перед Вестмінстерським магістратським судом у середу, повідомляє BBC.

Іванчева звинувачують у "змові з метою збору інформації, прямо або побічно корисної для ворога". П'ятеро інших громадян Болгарії мають постати перед судом у жовтні після пред'явлення їм обвинувачень у тому самому злочині.

46-річного Орліна Русєва з Грейт-Ярмута, Норфолк, 43-річного Бізера Джамбазова і 32-річну Катрін Іванову з Гарроу, північний захід Лондона, 32-річного Івана Стоянова із Грінфорда, захід Лондона, та 29-річну Ваню Габерову з Юстона, Лондон, було заарештовано в лютому 2023 року. Стверджується, що в період із серпня 2020 року по лютий 2023 року ними велося стеження за людьми і місцями, на які націлилася Росія.

В обвинуваченні, пред'явленому пану Іванчеву, стверджується, що він діяв разом із п'ятьма іншими обвинуваченими, людиною на ім'я Ян Марсалек та іншими невідомими. У ньому йдеться, що вони "вступили в змову... з метою отримання, збору, запису, публікації або передачі документів чи інформації, яка була розрахована або могла бути розрахована на те, щоб прямо або побічно бути корисною для ворога з метою, що завдає шкоди безпеці та інтересам держави".

Командер Домінік Мерфі з Контртерористичного командування поліції Лондона сказав, що пана Іванчева "ідентифікували й заарештували в результаті розслідувань, проведених після п'яти попередніх арештів у рамках цього розслідування". За словами поліцейських, після початкового арешту 7 лютого його випустили під заставу, а у вівторок йому висунули обвинувачення.

"Будиночок біля моря"

Пан Іванчев значиться власником лондонського декораторського бізнесу. Він зареєстрований як такий, що проживає за тими самими адресами, що й пані Габєрова, відзначений нагородами косметолог, яка керує салоном під назвою Pretty Woman у західному Лондоні.

Пан Стоянов, на прізвисько "Руйнівник", був любителем змішаних єдиноборств і виступав на змаганнях у Великобританії. Бізер Дзамбазов і Катрін Іванова жили як пара і керували громадською організацією для болгарських громадян, які проживають у Великій Британії.

Пан Русєв працював раніше у сфері фінансових послуг. Стверджується, що пан Русєв організовував і керував шпигунськими операціями осередку з Великої Британії. Стверджується, що такі операції проводилися у Великій Британії та Європі.

Так само стверджується, що операційним центром у цій країні для вчинення злочину шпигунства був нині закритий гостьовий будинок на приморському курорті Грейт-Ярмут, який займав пан Русєв.

Людині на ім'я Ян Марсалек обвинувачення у цій справі не пред'явлено, він найвідоміший як колишній операційний директор австрійської компанії Wirecard, якого оголосили в розшук у Німеччині після того, як його запідозрили в шахрайстві. Передбачається, що він покинув Німеччину 2020 року і зараз перебуває в Росії.

Стверджується, що пан Русєв отримував завдання з-за кордону від пана Марсалека.