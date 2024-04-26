Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю, 26 квітня, розглянув Порядок визначення та виплат щомісячної державної допомоги дітям із ВІЛ.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі за підсумками засідання.

"Затверджено, відповідно до частини першої статті 19 ЗУ "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", Порядок призначення та виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-експонованим дітям до встановлення їм ВІЛ-статусу та дітям, які живуть з ВІЛ", - написав Мельничук.