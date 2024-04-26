Події

18:41 26.04.2024

Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

1 хв читати
Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю, 26 квітня, розглянув Порядок визначення та виплат щомісячної державної допомоги дітям із ВІЛ.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі за підсумками засідання.

"Затверджено, відповідно до частини першої статті 19 ЗУ "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", Порядок призначення та виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-експонованим дітям до встановлення їм ВІЛ-статусу та дітям, які живуть з ВІЛ", - написав Мельничук.

Теги: #кабмін #виплати #віл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:03 26.04.2024
До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу - Кличко

До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу - Кличко

19:08 23.04.2024
Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

18:27 23.04.2024
Кабмін звільнив Половенка з посади заступника міністра оборони

Кабмін звільнив Половенка з посади заступника міністра оборони

21:39 16.04.2024
Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів

Україна створює максимально сприятливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів

14:39 16.04.2024
Виплату 70 тис. військовим "на нулі" може бути покрито коштом податків і ОВДП - Гетманцев

Виплату 70 тис. військовим "на нулі" може бути покрито коштом податків і ОВДП - Гетманцев

09:59 16.04.2024
Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

Уряд схвалив концепцію держпрограми про використання ШІ в пріоритетних галузях економіки

19:19 15.04.2024
Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 серпня 2024 р.

16:50 13.04.2024
Кабмін спрощує умови для імпорту Україною електроенергії

Кабмін спрощує умови для імпорту Україною електроенергії

00:02 10.04.2024
Законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації та демобілізації військовослужбовців підготує Кабмін

Законопроєкт про вдосконалення механізмів ротації та демобілізації військовослужбовців підготує Кабмін

18:21 09.04.2024
Кабмін України виділив 176,6 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах водо- і теплопостачання Херсонської області

Кабмін України виділив 176,6 млн грн на аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах водо- і теплопостачання Херсонської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава Пентагону оголосив про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні - на $6 млрд

У Києві триває евакуація двох лікарень на вулиці Богатирській, по яких ворог анонсував можливий удар - Кличко

Зеленський доручив Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення "Славутич - Київ"

Поки що немає жодного підтвердження, що РФ насправді має намір завдати ударів по лікарнях у Києві - військова адміністрація

Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

ОСТАННЄ

Коаліція "Рамштайн" за два роки зобов'язалася виділити понад $95 млрд на військову допомогу Україні

Бельгія може поставити Україні літаки F-16 цього року

Президент та перша леді у Славутичі відвідали гімназію та підприємство переселенців з Маріуполя

Глава Пентагону оголосив про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні - на $6 млрд

Втрати ЧАЕС унаслідок російської окупації сягнули 3 млрд грн - міністр Стрілець

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 місцях скупчення окупантів

Умєров: На "Рамштайн-21" Україна закликала партнерів надати необхідне озброєння та обговорила питання логістики

Окупанти за добу завдали одного ракетного та 67 авіаударів по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

У Києві триває евакуація двох лікарень на вулиці Богатирській, по яких ворог анонсував можливий удар - Кличко

Глави МЗС України та Іспанії обговорили кроки щодо посилення української протиповітряної оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА