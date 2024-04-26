Події

18:36 26.04.2024

Зеленський із дружиною у Славутичі вшанували пам'ять ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

2 хв читати
Зеленський із дружиною у Славутичі вшанували пам'ять ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у Славутичі вшанували пам'ять українців, які ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року.

"38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі. Радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі цього нашого регіону, всієї України та навіть усієї Європи. Світ відчув ту катастрофу. Але все ж вона була локалізована. Розгортання катастрофи було зупинене – зупинене завдяки тому, що не сталося боягузтва наших людей, не сталося байдужості українців", - заявив Зеленський.

"Люди стали на захист життя і виконували свій обов'язок. Наші люди зупинили пожежу на Чорнобильській станції, врятували три енергоблоки ЧАЕС, провели дезактивацію території, побудували саркофаг, який закрив те, що залишилося після вибуху на четвертому реакторі... Це люди, завдяки яким було врятовано мільйони, мільйони інших", - додав президент.

Як він наголосив: "Усе людство має завжди пам’ятати це й завжди шанувати всіх, хто поставив своє життя та здоров’я фактично кордоном між катастрофою і життям нашої країни та всього світу".

Пам'ять героїв - ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській станції президент, його дружина і присутні вшанували хвилиною мовчання, повідомила пізніше пресслужба Зеленського.

Глава держави подякував усім, хто 38 років тому захистив життя, і вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня працівникам ЧАЕС і ліквідаторам наслідків аварії.

Президент також висловив повагу всім людям у Славутичі за порятунок тоді та допомогу Україні навесні 2022 року, під час повномасштабного російського вторгнення.

"Славутич не підкорився окупантам. Проявив свій характер. Боровся. Захищався. І всі ми бачили вас саме тут, на цій площі. Бачили і героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах саме на станції... Люди врятували Україну у 22-му році, і тільки людям, усьому нашому народові Путін програє. Будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить усе для захисту життя", - зазначив він.

Крім того, Зеленський поспілкувався з жителями Славутича, зокрема з рідними полонених нацгвардійців, які звернулися до глави держави з проханням повернути захисників додому.

"Ми обов’язково повернемо все. Не тільки нашу територію, а передусім наших людей, усіх наших полонених: і військових, і цивільних, і наших воїнів Збройних сил, і наших нацгвардійців. Ми всіх пам’ятаємо. Обов’язково це зробимо", - запевнив президент.

Теги: #память #зеленські

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 02.04.2024
Президент із дружиною відвідали виставку "Алла Горська. Боривітер" у Києві

Президент із дружиною відвідали виставку "Алла Горська. Боривітер" у Києві

15:01 31.03.2024
У Бучі Зеленський вшанував пам'ять українців, убитих російськими загарбниками під час окупації Київщини

У Бучі Зеленський вшанував пам'ять українців, убитих російськими загарбниками під час окупації Київщини

20:00 29.03.2024
Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

14:12 21.03.2024
Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України – Зеленський

Два роки тому в боях за Мощун було визначено долю Києва та України – Зеленський

15:14 24.02.2024
На Михайлівській площі Зеленський, президент ЄК та глави урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам'ять захисників України

На Михайлівській площі Зеленський, президент ЄК та глави урядів Італії, Канади та Бельгії вшанували пам'ять захисників України

11:54 27.01.2024
Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту: навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти

Зеленський у день пам'яті про жертв Голокосту: навіть за найтемніших обставин слід вірити і допомагати світлу перемогти

11:21 20.01.2024
Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

10:38 21.11.2023
Володимир та Олена Зеленські разом із президентом Молдови вшанували пам'ять загиблих під час Революції гідності

Володимир та Олена Зеленські разом із президентом Молдови вшанували пам'ять загиблих під час Революції гідності

21:07 30.09.2023
Зеленський закликав у неділю о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць

Зеленський закликав у неділю о 9.00 вшанувати пам'ять захисників і захисниць

22:35 29.08.2023
Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

Зеленський закликав на засіданні "Рамштайн" надати Україні далекобійну зброю, ППО та артилерію

Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом - глава Пентагону

У Києві терміново евакуйовують пацієнтів двох лікарень, зокрема дитячої, через загрозу російського ракетного удару по них - КМДА

Глава Пентагону на "Рамштайн-21": Ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України

ОСТАННЄ

Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

У Золотій Балці Херсонської області двоє постраждалих від атаки російського дрона - обладміністрація

Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

Зеленський закликав на засіданні "Рамштайн" надати Україні далекобійну зброю, ППО та артилерію

Літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом із навченими пілотами та обслуговуючим персоналом - глава Пентагону

У Києві терміново евакуйовують пацієнтів двох лікарень, зокрема дитячої, через загрозу російського ракетного удару по них - КМДА

Глава Пентагону на "Рамштайн-21": Ми приділимо особливу увагу посиленню протиповітряної оборони України

Зеленський звільнив Яковця з посади командувача Сил підтримки ЗСУ і призначив головою адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

На Херсонщині ворожий БПЛА атакував цивільне авто, постраждав чоловік - ОВА

Чергову партію українського зерна доправлено до Судану - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА