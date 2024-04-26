Зеленський із дружиною у Славутичі вшанували пам'ять ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у Славутичі вшанували пам'ять українців, які ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року.

"38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі. Радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі цього нашого регіону, всієї України та навіть усієї Європи. Світ відчув ту катастрофу. Але все ж вона була локалізована. Розгортання катастрофи було зупинене – зупинене завдяки тому, що не сталося боягузтва наших людей, не сталося байдужості українців", - заявив Зеленський.

"Люди стали на захист життя і виконували свій обов'язок. Наші люди зупинили пожежу на Чорнобильській станції, врятували три енергоблоки ЧАЕС, провели дезактивацію території, побудували саркофаг, який закрив те, що залишилося після вибуху на четвертому реакторі... Це люди, завдяки яким було врятовано мільйони, мільйони інших", - додав президент.

Як він наголосив: "Усе людство має завжди пам’ятати це й завжди шанувати всіх, хто поставив своє життя та здоров’я фактично кордоном між катастрофою і життям нашої країни та всього світу".

Пам'ять героїв - ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській станції президент, його дружина і присутні вшанували хвилиною мовчання, повідомила пізніше пресслужба Зеленського.

Глава держави подякував усім, хто 38 років тому захистив життя, і вручив ордени "За заслуги" ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня працівникам ЧАЕС і ліквідаторам наслідків аварії.

Президент також висловив повагу всім людям у Славутичі за порятунок тоді та допомогу Україні навесні 2022 року, під час повномасштабного російського вторгнення.

"Славутич не підкорився окупантам. Проявив свій характер. Боровся. Захищався. І всі ми бачили вас саме тут, на цій площі. Бачили і героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах саме на станції... Люди врятували Україну у 22-му році, і тільки людям, усьому нашому народові Путін програє. Будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить усе для захисту життя", - зазначив він.

Крім того, Зеленський поспілкувався з жителями Славутича, зокрема з рідними полонених нацгвардійців, які звернулися до глави держави з проханням повернути захисників додому.

"Ми обов’язково повернемо все. Не тільки нашу територію, а передусім наших людей, усіх наших полонених: і військових, і цивільних, і наших воїнів Збройних сил, і наших нацгвардійців. Ми всіх пам’ятаємо. Обов’язково це зробимо", - запевнив президент.