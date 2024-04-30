Події

10:12 30.04.2024

Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь

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Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь
Фото: Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися в понеділок у Києві з Її Королівською Високістю герцогинею Единбурзькою Софі, дружиною принца Едварда, брата британського монарха короля Чарльза ІІІ.

Як повідомляється на сайті глави Української держави у вівторок, це перший від початку повномасштабного російського вторгнення візит члена королівської сім'ї Великої Британії в Україну.

"Ми дуже цінуємо підтримку народу Великої Британії, зокрема вдячні за притулок для наших біженців з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Також дуже вдячні за всі пакети військової допомоги вашого уряду та прем'єр-міністрів. Це дуже важливо для наших військових", - наголосив Зеленський під час зустрічі.

Перша леді подякувала гості за боротьбу із сексуальним насильством на війні, відзначила допомогу Великої Британії в організації національного судового розслідування російських воєнних злочинів та участь у Коаліції за повернення українських дітей, яких держава-агресор РФ утримує в полоні.

Герцогиня Единбурзька також відвідала місто Ірпінь Київської області, про що повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Попри безперервну загрозу російських обстрілів, герцогиня Единбурзька особисто приїхала в Україну та одразу завітала в Ірпінь. Її цікавили подробиці евакуації та героїчної боротьби ірпінчан за своє місто", - написав він у телеграм-каналі.

За словами мера міста, візит готувався в секретному режимі і був дуже неочікуваним. "Дякую її Королівській Високості Софі Гелен за підтримку України та сміливість висловити її особисто", - написав Маркушин.

 

Теги: #зеленські #герцогиня_единбурзька

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