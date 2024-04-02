Президент із дружиною відвідали виставку "Алла Горська. Боривітер" у Києві

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали ретроспективну виставку української художниці-шістдесятниці Алли Горської в Українському домі в Києві, повідомила його пресслужба.

Серед експонатів – понад сто творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт із музейних і приватних колекцій, а також архівні матеріали, що висвітлюють творчу та громадську діяльність мисткині та її найближчого кола.

На сьогодні втрачено майже весь творчий доробок Горської-монументалістки, адже більшість її робіт опинилася в окупації ще 2014 року. Російські загарбники знищили й мозаїчне панно з птахом Боривітер, назва якого співзвучна з назвою виставки.

Зазначається, що художниця створила його 1967 року для ресторану "Україна" в Маріуполі. Спершу панно постраждало внаслідок російських бомбардувань міста, а згодом окупанти знищили його разом із будівлею.

"Побувавши тут, відчуваєш, чому це більше ніж виставка. Бо драматична доля творів невіддільна від долі авторки. Алла Горська була не тільки художницею, а й правозахисницею. Радянська влада нищила її роботи, художницю викликали на допити в КДБ, мисткиню виключили зі Спілки художників. І тому не дивно, що в її вбивстві сучасники вбачали помсту радянських спецслужб", - поділилося думками подружжя Зеленських.

Виставка відкрита для всіх охочих до 28 квітня.