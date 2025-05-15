Інтерфакс-Україна
Події
09:43 15.05.2025

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та Днем сім'ї

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Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та Днем сім'ї

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та Днем сім"ї.

"Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати", - написав він у телеграмі у четвер.

"Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням. З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!", - додав він.

Допис президента супроводжується його фото з дружиною Оленою Зеленською. Вони у вишиванках.

Теги: #день_вишиванки #зеленські

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