Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та Днем сім"ї.

"Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати", - написав він у телеграмі у четвер.

"Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням. З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!", - додав він.

Допис президента супроводжується його фото з дружиною Оленою Зеленською. Вони у вишиванках.