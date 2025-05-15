Інтерфакс-Україна
Події
10:03 15.05.2025

Міннац’єдності запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу до Дня вишиванки

1 хв читати
Міннац’єдності запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу до Дня вишиванки

Міністерство національної єдності України запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу до Дня вишиванки.

"У четвер, 15 травня 2025 року, українці відзначатимуть День вишиванки – свято культурної ідентичності та сили національного символу. З цієї нагоди Міністерство національної єдності України оголошує флешмоб #ВишиванкаЄднає та запрошує українців з усіх куточків світу стати його учасниками", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, щоб долучитися до флешмобу, потрібно зробити три кроки: cфотографуватися у вишиванці; опублікувати фото 15 травня в соціальних мережах із хештегом #ВишиванкаЄднає; вказати в дописі своє місто та країну перебування.

"Вишиванка – це унікальний код нашої нації, який знають і шанують у всьому світі. Вона об’єднує українців, де б ми не були, нагадуючи про наші глибокі корені та незламну єдність. У її візерунках – памʼять, сила, натхнення і любов до рідної землі. Коли мільйони українців по всьому світу вдягають вишиванку, ми вкотре утверджуємо найголовніше – ми єдині. І саме в цьому – наша сила", – додали у відомстві.

Теги: #день_вишиванки #флешмоб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 15.05.2025
Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та Днем сім'ї

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та Днем сім'ї

21:56 22.01.2025
НАТО, ЄС, 15 держав і тисячі користувачів утворили віртуальний ланцюг єдності до Дня Соборності

НАТО, ЄС, 15 держав і тисячі користувачів утворили віртуальний ланцюг єдності до Дня Соборності

12:38 30.09.2024
УІК запустив флешмоб "100 нових книжок" для привернення уваги до поповнення бібліотек сучасною літературою

УІК запустив флешмоб "100 нових книжок" для привернення уваги до поповнення бібліотек сучасною літературою

11:41 25.05.2023
Arricano об’єднала людей на Дні вишиванки

Arricano об’єднала людей на Дні вишиванки

09:41 06.03.2023
Мінкультури України запустило флешмоб "Не борщем єдиним"

Мінкультури України запустило флешмоб "Не борщем єдиним"

20:45 27.02.2023
У Києві запобігли бійці між підлітками в рамках російського флешмобу

У Києві запобігли бійці між підлітками в рамках російського флешмобу

19:05 27.02.2023
У Харкові підлітки спробували взяти участь у російському флешмобі, усіх затримано

У Харкові підлітки спробували взяти участь у російському флешмобі, усіх затримано

08:55 17.05.2018
Порошенко привітав українців з Днем вишиванки

Порошенко привітав українців з Днем вишиванки

ВАЖЛИВЕ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

ОСТАННЄ

МЗС Франції: Найкраще, на що можна сподіватися від технічних дискусій у Стамбулі, - негайне безумовне припинення вогню

Трамп про відсутність Путіна на переговорах у Стамбулі: Навіщо йому їхати, якщо я не їду?

Виступ Ziferblat у першому півфіналі "Євробачення-2025" входить до четвірки за кількістю переглядів

Литовські ЗС провели бойові стрільби з використанням новітніх протитанкових керованих ракет

Трамп: Я поїхав би на переговори між Україною і Росією в п'ятницю у Туреччину, "якщо це доречно"

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

На Харківщині за добу один загиблий і троє постраждалих через ворожі обстріли

ГУР представило нові морські дрони MAGURA

До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА