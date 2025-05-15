Міннац’єдності запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу до Дня вишиванки

Міністерство національної єдності України запрошує українців з усього світу долучитися до флешмобу до Дня вишиванки.

"У четвер, 15 травня 2025 року, українці відзначатимуть День вишиванки – свято культурної ідентичності та сили національного символу. З цієї нагоди Міністерство національної єдності України оголошує флешмоб #ВишиванкаЄднає та запрошує українців з усіх куточків світу стати його учасниками", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, щоб долучитися до флешмобу, потрібно зробити три кроки: cфотографуватися у вишиванці; опублікувати фото 15 травня в соціальних мережах із хештегом #ВишиванкаЄднає; вказати в дописі своє місто та країну перебування.

"Вишиванка – це унікальний код нашої нації, який знають і шанують у всьому світі. Вона об’єднує українців, де б ми не були, нагадуючи про наші глибокі корені та незламну єдність. У її візерунках – памʼять, сила, натхнення і любов до рідної землі. Коли мільйони українців по всьому світу вдягають вишиванку, ми вкотре утверджуємо найголовніше – ми єдині. І саме в цьому – наша сила", – додали у відомстві.