Мінкультури України запустило флешмоб "Не борщем єдиним"

Міністерство культури та інформаційної політики з нагоди 15-річчя ратифікації Україною Конвенції ЮНЕСКО про охорону культурної спадщини запустило флешмоб під гаслом "Не борщем єдиним".

"Український спадок - у кожен пост. З нагоди 15-річчя ратифікації Україною Конвенції ЮНЕСКО про охорону культурної спадщини 2003 року Міністерство культури та інформаційної політики України запускає флешмоб. Нематеріальна спадщина України - унікальна та неповторна. Ось чому про неї потрібно знати", - написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Суть флешмобу полягає в тому, щоб користувачі соціальних мереж публікували фото української нематеріальної спадщини свого регіону або будь-якого іншого об'єкту, додаючи до зображення гештеги #НематеріальнаСпадщинаУкраїни #НеБорщемЄдиним.