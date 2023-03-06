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09:41 06.03.2023

Мінкультури України запустило флешмоб "Не борщем єдиним"

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Мінкультури України запустило флешмоб "Не борщем єдиним"

Міністерство культури та інформаційної політики з нагоди 15-річчя ратифікації Україною Конвенції ЮНЕСКО про охорону культурної спадщини запустило флешмоб під гаслом "Не борщем єдиним".

"Український спадок - у кожен пост. З нагоди 15-річчя ратифікації Україною Конвенції ЮНЕСКО про охорону культурної спадщини 2003 року Міністерство культури та інформаційної політики України запускає флешмоб. Нематеріальна спадщина України - унікальна та неповторна. Ось чому про неї потрібно знати", - написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Суть флешмобу полягає в тому, щоб користувачі соціальних мереж публікували фото української нематеріальної спадщини свого регіону або будь-якого іншого об'єкту, додаючи до зображення гештеги #НематеріальнаСпадщинаУкраїни #НеБорщемЄдиним.

Теги: #юнеско #флешмоб #спадщина

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