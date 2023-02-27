У Києві запобігли бійці між підлітками в рамках російського флешмобу

Групу неповнолітніх, які планували масову бійку в Печерському районі Києва в понеділок у рамках запущеного з РФ флешмобу, доправили до поліцейського управління для встановлення особи та з'ясування обставин, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Нещодавно в росії серед неповнолітніх було поширено молодіжний рух, учасники якого організовують боротьбу з опонентами. Таку "дію" було заплановано і в столиці. Сьогодні, 27 лютого, на Печерську, завдяки своєчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків столичного главку, оперативників та дільничних конфлікту вдалося запобігти", - зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, провокування масових бійок серед молоді та підлітків є спробою російських пропагандистів провести інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. "Поліція Києва закликає батьків спілкуватися з дітьми, звертати увагу на їхню поведінку, коло спілкування та способи проведення дозвілля", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 257 підлітків, які планували масову бійку в рамках запущеного з РФ флешмобу, зібралися на пл. Конституції в Харкові приблизно о 14:00 у понеділок, де й були затримані правоохоронцями. Із затриманих лише 30 були повнолітніми. У багатьох вилучено балончики з газом, ножі, кастети.

За словами начальника облуправління поліції Володимира Тимошка, усіх неповнолітніх передадуть батькам із проведенням профілактичних бесід, із повнолітніми проведуть слідчі дії, спрямовані на встановлення організаторів.