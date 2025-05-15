Керівництво держави, політики, громадські діячі у День вишиванки поширюють у соцмережах світлини у вишитому вбранні

Фото: https://www.facebook.com/philology.knu.ua

Керівництво держави, політики, громадські діячі у День вишиванки, який відзначається щороку в третій четвер травня, поширюють у соціальних мережах вітання і світлини у вишитому вбранні.

"Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати", - написав президент Володимир Зеленський в мережі Facebook і опублікував своє фото з дружиною Оленою у вишиванці.

Він підкреслив, що українці обов’язково збережуть й передадуть українське наступним поколінням.

"Вишиванка — код незламності українського народу. Символ, що ідентифікує нас як українців, показує нашу приналежність до нації сильних та вільних. Одягаючи вишиванку, ми не просто зберігаємо традиції — ми заявляємо світові, що Україна живе в наших серцях і несе свою культуру крізь віки", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в телеграм-каналі.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в своїх соцмережах привітав всіх Днем вишиванки: "Ми одягаємо не просто сорочку — ми одягаємо символ нашої ідентичності, культури та нескореного духу. Вишиванка — це код нації, який передається з покоління в покоління, зберігаючи пам’ять про предків, традиції та любов до рідної землі. Вишиванка — це про нашу силу, єдність і красу української душі. Носимо з гордістю, адже вона — оберіг, що завжди поруч".

Голова партії "Голос" Кіра Рудик зазначила, що вишиваний одяг — найупізнаваніший символ України і українців, і особливу гордість відчуваєш, коли під час міжнародних зустрічей представники європейських країн кажуть, який елемент вишиванки перегукуються з їх етнікою.

"День вишиванки – це день, коли українці у всьому світі одягають не просто сорочку, а символ своєї ідентичності. Вишиванка – голос наших предків, вишитий нитками пам’яті. У найтемніші часи вона зігріває серце, а у світлі – надихає. Коли мільйони українців по всьому світу вдягають вишиванку, ми вкотре утверджуємо найголовніше – ми єдині. І саме в цьому – наша сила", - написав в мережі Facebook віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

В свою чергу, третій президент України Віктор Ющенко підкреслив, що вишиванка є національною святинею, щона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця.

"Важливими є також правильно підібрані кольори: червоний, зелений, чорний. Створена руками, така вишиванка всотує не тільки частинку душі того, хто її зробив, а ще є ланкою між минулим, його традиціями і цінностями та сучасністю. Мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнення до праці та боротьби", - написав він в мережі Facebook.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній написав у Facebook, що важко сьогодні уявити українську церкву без української вишивки.

"Це наше, рідне, автентичне, таке близьке і зрозуміле серцю. Це наша спадщина, наша культура, самобутня традиція. Це наша історія, яку ми оповідаємо і передаємо в кожному особливому стібку, в кожній вишиваній формі, в кожному кольорі, що складає унікальний і промовистий візерунок будь-якої української вишивки", - додав він.

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зазначив, що сьогодні росіяни намагаються стерти з лиця землі все українське — мову, культуру, ідентичність, але "саме вишиванка — на наших плечах, під броніком, у сховках окупованих міст чи у валізах тих, хто змушений був тікати".

"Сьогодні день, коли українці з усіх куточків світу об’єднуються одним візерунком волі. Наші союзники вдягають її з поваги. Наші воїни — як оберіг. Наші діти — як спадщину. Ми носимо її як присягу: пам’ятати, боротися, перемагати. Бо вишиванка — це про наше майбутнє. Про ту Україну, яку ми хочемо бачити в майбутньому — вільну, сучасну, красиву", - написав він в мережі Facebook.

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко підкреслила, що вишиванка – не просто одяг - "це наша сутність, наша історія, наша культура, наша друга шкіра. Шкіра нашої пам’яті, нашого болю, нашого гніву, краси, віри і любові!".

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко закликала носити з гордістю те, що зроблено в Україні з любов'ю до України.

"У візерунках — історія кожного з нас. У кольорах — сила поколінь. У кожній нитці — пам’ять, любов і нескореність. Вишиванка — це не просто одяг. Це наш оберіг. Наш символ. Наш голос у світі", - відзначила вона у Facebook.

В свою чергу, мер Києва Віталій Кличко підкреслив, що вишиванка - це національне вбрання, яке з гордістю носять українці, це символ нескореності, свободи і любові до своєї країни.

"І в цей день українці, і в своїй державі, і по всьому світу, демонструють, що вони — вільні люди. Які пишаються своєю культурою, історією, традиціями, пишаються своєю країною!", - додав він у Facebook.

Також привітання з Днем вишиванки і свої фото у вишитих сорочках в соцмережах опублікували міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук, перший заступник голови комітету з питань регламенту Сергій Євтушок (фракція "Батьківщина"), депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), депутат Олексій Гончаренко, міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, депутатка Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), віцеспікерка Олена Кондратюк, депутат Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність"), голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, засновниця медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", депутака Яна Зінкевич (фракція "Європейська солідарність"), президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, міністр енергетики України Герман Галущенко та багато інших представників влади, громадського сектору і медіа.

Крім того, фото колективів у вишиванках опублікували різні державні органи, партії, громадські організації.

Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке відзначається щороку в третій четвер травня. Запровадження свята передувала акція "Всесвітній день вишиванки", котру в 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.