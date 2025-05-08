Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, президентське подружжя поклало квіти до могили Невідомого солдата.

Повідомляється, що у заході також узяли участь: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники дипломатичних місій в Україні.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"Намагаючись присвоїти Україну, Росія присвоює собі чужу пам’ять і викривляє історію. Тому не тільки сьогодні, у День пам’яті та перемоги над нацизмом, а завжди варто пам’ятати: українці зробили свій великий внесок у ту перемогу. Зупинили зло світового масштабу власною кров’ю. Бо понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом не тільки в складі Радянської армії. Десятки тисяч билися в арміях союзників, сотні тисяч – у повстанських загонах та рухах опору", - написав Зеленський у телеграм.

Президент зазначив, що вся Україна була "суцільним фронтом" у тій війні.

"У тій війні в нас не було тилу – вся наша земля була суцільним фронтом, плацдармом, відкритою раною. Постраждало кожне місто, село, кожен дім і кожна родина. І ми не віддаємо цю пам’ять новому, російському нацизму, так само як не віддаємо йому своє сьогодення. Перемога і справжня пам’ять не з тими, у кого "паради", а з тими, із ким правда. Шануймо свій внесок у боротьбу зі злом і своє сьогодні, у якому знову з ним боремося", - наголосив очільник Української держави.

Україна вже вдруге разом з усім світом відзначає 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 рр. Цю дату Верховна Рада України встановила у травні 2023 року.