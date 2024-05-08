Нацизм відродився з новим маркуванням "Сделано в России" - Зеленський

Сторінки з підручників про Другу світову війну Росія повернула в заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин, доводячи з кожним новим злочином – нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в середу.

"Світ проспав відродження нацизму - о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених", - сказав він.

"Єдине питання, яке Путіна хвилює сьогодні: хто наступний? Список держав, які не можуть почуватися в безпеці, Росія офіційно затвердила під назвою "Список недружественных государств", - зазначив президент.

Красномовно, сказав Зеленський, "що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, - вороги для сучасної Росії".

"Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів вчиняються під російським прапором. Відмінність формальна", - сказав президент, додавши: "Новий вермахт, який увірвався в Україну, носить на рукавах двоголового орла. Нові "Фау" - це "Калібри" і "Кинджали", новий Люфтваффе - МіГи і "сушки", нова свастика - "зетка", новий "Гітлерюгенд" - "Юнармія".

"Таких паралелей - десятки, таких наслідувань - сотні. І якщо сучасний Кремль походить на Третій рейх в усьому, то й кінець його має бути ідентичний. У новому Нюрнберзі. У місті Гаазі. Як і в 1945-му, це здатен зробити тільки об'єднаний вільний світ. Об'єднаний в антипутінську коаліцію", - заявив він.

"Не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитися на весь європейський континент, а згодом на весь світ. Здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести відданість словам "Ніколи знову!". Щоб "Ніколи знову!" знову було актуальним", - сказав Зеленський.