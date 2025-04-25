Інтерфакс-Україна
Події
21:56 25.04.2025

РФ своїми діями наблизилася до результатів нацистського режиму – Зеленський

1 хв читати
РФ своїми діями наблизилася до результатів нацистського режиму – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський порівняв дії російських військ з діями нацистського режиму у часи Другої світової війни, коментуючи звинувачення Володимира Путіна в його бік.

"Ну, смішно чути про це від Путіна - будь-які розмови про нацизм, спрямовані на мене. Своїми діями він дуже наблизився до результатів нацистського режиму, який домінував у Європі приблизно 100 років тому. І Путін дуже наближається до цього діями своїх збройних сил, особливо в перші дні, на самому початку повномасштабного вторгнення – вони ґвалтували людей, вбивали людей, вони робили все те ж саме", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро, друга частина якого була оприлюднена у п'ятницю.

Він назвав звинувачення Путіна на адресу українців та, зокрема, українців єврейського походження, неадекватними та примітивними.

"Я думаю, що мені слід навести якісь інші докази чи аргументи, бо ми маємо уявлення про докази нацистського режиму Путіна та наслідки його війни проти нас. Визнання його війни, його режиму відповідальним перед міжнародним кримінальним судом – це депортація українських дітей, яку визнає весь світ… Забирання цих дітей у бабусь і дідусів – вибачте, але це те, що справді більше схоже на сучасних нацистів, але не на українців", - додав Зеленський.

 

 

Теги: #нацизм #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:34 25.04.2025
Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

Перемога Путіна неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера – Зеленський

21:22 25.04.2025
Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

21:17 25.04.2025
Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

19:38 25.04.2025
Україна запропонувала партнерам конструктивні пропозиції щодо формату захисту, як передбачає 5 стаття договору НАТО - Зеленський

Україна запропонувала партнерам конструктивні пропозиції щодо формату захисту, як передбачає 5 стаття договору НАТО - Зеленський

19:32 25.04.2025
Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

Зеленський щодо заяви Трампа про Крим: Україна не буде визнавати юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території

19:30 25.04.2025
У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

У України немає достатньо зброї, щодо повернути контроль над Кримом збройним шляхом - Зеленський

17:01 25.04.2025
РФ відкидає всі пропозиції тиші і припинення ударів по цивільних об'єктах, без тиску на них це не вирішити - Зеленський

РФ відкидає всі пропозиції тиші і припинення ударів по цивільних об'єктах, без тиску на них це не вирішити - Зеленський

01:14 25.04.2025
Зеленський: під прикриттям масованого удару росіяни намагалися розвивати штурмові дії, зокрема, на покровському напрямку, отримали відсіч

Зеленський: під прикриттям масованого удару росіяни намагалися розвивати штурмові дії, зокрема, на покровському напрямку, отримали відсіч

23:38 24.04.2025
Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни

Рубіо: ми показали Україні та РФ фінішну пряму для припинення війни

22:23 23.04.2025
Зеленський про зустріч у Лондоні: cторони працювали змістовно, Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції

Зеленський про зустріч у Лондоні: cторони працювали змістовно, Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції

ВАЖЛИВЕ

Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість "Петріотів" – Зеленський

Зеленський: Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Зеленський вшанував пам'ять загиблих в результаті російського удару у ніч на 24 квітня

ОСТАННЄ

Прем’єр-міністр України провів зустріч із президентом Світового банку у Вашингтоні

Україна та Італія активізують співпрацю для залучення інвестицій та підтримки українського бізнесу — Свириденко

Сибіга вшанував Папу Франциска у Ватикані, українська делегація візьме участь у поминальній месі

Кислиця зробив запис у Книзі жалоби в Апостольській нунціатурі у зв'язку зі смертю Папи Франциска

У Нікополі помер один з поранених під час обстрілу міста, кількість жертв сягнула чотирьох

Російским ударом по Павлограду знищена база "Госпітальєрів"

Сибіга провів у Римі зустріч з італійськими парламентарями

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Міносвіти ініціює надання відстрочки від призову деяким педагогам закладів позашкільної освіти

Макрон не проводитиме дипломатичних зустрічей під час відвідання похорон Папи Римського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА