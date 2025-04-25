РФ своїми діями наблизилася до результатів нацистського режиму – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський порівняв дії російських військ з діями нацистського режиму у часи Другої світової війни, коментуючи звинувачення Володимира Путіна в його бік.

"Ну, смішно чути про це від Путіна - будь-які розмови про нацизм, спрямовані на мене. Своїми діями він дуже наблизився до результатів нацистського режиму, який домінував у Європі приблизно 100 років тому. І Путін дуже наближається до цього діями своїх збройних сил, особливо в перші дні, на самому початку повномасштабного вторгнення – вони ґвалтували людей, вбивали людей, вони робили все те ж саме", - сказав Зеленський у інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро, друга частина якого була оприлюднена у п'ятницю.

Він назвав звинувачення Путіна на адресу українців та, зокрема, українців єврейського походження, неадекватними та примітивними.

"Я думаю, що мені слід навести якісь інші докази чи аргументи, бо ми маємо уявлення про докази нацистського режиму Путіна та наслідки його війни проти нас. Визнання його війни, його режиму відповідальним перед міжнародним кримінальним судом – це депортація українських дітей, яку визнає весь світ… Забирання цих дітей у бабусь і дідусів – вибачте, але це те, що справді більше схоже на сучасних нацистів, але не на українців", - додав Зеленський.