Українці борються за перемогу миру і розуміють: або Росія має радикально змінитись, або змінюватись доведеться світу, – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Українці борються за перемогу миру і розуміють, що для цього або Росія має радикально змінитись, або ж змінюватись доведеться світу, заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

"Кожен із нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це. І розуміємо, що для цього потрібно. Або Росія має радикально змінитись. Або ж змінюватись доведеться світу. Саме так, як світ зробив це 80 років тому. Коли всім нарешті стало очевидно: умиротворювати зло неможливо. З ним треба боротися. Разом. Боротись рішуче. Силою. Тиском. На полі бою, дипломатичній арені, в економічному просторі, усюди, де це тільки можливо. Щоб дійсно "ніколи знову". Або світу доведеться проводити денацифікацію й демілітаризацію Росії", - сказав президент України.