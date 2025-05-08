Інтерфакс-Україна
Події
11:41 08.05.2025

Драпатий у День пам'яті та перемоги над нацизмом: Свобода — це не подарунок, а результат боротьби

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Драпатий у День пам'яті та перемоги над нацизмом: Свобода — це не подарунок, а результат боротьби
Фото: https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Український народ знає ціну перемоги і завжди пам’ятає, що свобода — це результат боротьби, заявив командувач Сухопутних військ Збройних cил України генерал-майор Михайло Драпатий у День пам'яті та перемоги над нацизмом.

"Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Протягом 10 років ми робимо це 8 травня - разом з усім цивілізованим світом і правильними сенсами. Ми не святкуємо, ми вшановуємо пам’ять тих, хто віддав життя за свободу та мир. Тих, хто боровся з нацизмом на фронтах і в тилу", - написав він у телеграмі у четвер.

"Український народ знає ціну перемоги. Ми пам’ятаємо, що свобода — це не подарунок, а результат боротьби. Пам’ятаємо. Перемагаємо", - наголосив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Теги: #драпатий #день_памяті_примирення

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