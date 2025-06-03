Драпатий: Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій

Фото: https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Генерал-майор Михайло Драпатий, який подав рапорт на звільнення з посади командувача Сухопутних військ, повідомив про проведення тривалої розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти. Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія", - написав Драпатий у Facebook.

Він наголосив на необхідності змінювати культуру всередині війська, культуру ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна.

"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - повідомив Драпатий.

Раніше командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подає рапорт на звільнення з посади. Своє рішення Драпатий назвав "усвідомленим кроком, продиктованим моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на полігоні "Черкаське" у Дніпропетровській області, внаслідок якої загинули українські воїни.

1 червня, російські війська завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок удару станом на 12:50 було відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Як повідомив речник Сухопутних військ Віталій Саранцев у коментарі я Інтерфакс-Україна , удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділ розташований на Дніпропетровщині.

Драпатий став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ у листопаді 2024 року.