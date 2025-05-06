Інтерфакс-Україна
Події
15:03 06.05.2025

Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти: Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець

1 хв читати
Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти: Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець
Фото: https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Командувач Сухопутних військ Збройних cил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти.

Відповідне відео зі зверненням опубліковано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у вівторок.

"Скільки існує людина, стільки вона воює. З різною зброєю, з різними обладунками. Сьогодні і зараз ми спостерігаємо, як змінюється війна. Дрони, супутники, високі технології. Все це лише інструменти. Є одна річ, яку за тисячу років не переписати та не змінити. Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець. Той, хто витримав, хто дійшов, хто залишився. Поки стоїть піхота, стоїть Україна", — сказав у своєму відеозверненні Драпатий.

6 квітня в Україні відзначають День піхоти Збройних сил України. День установлений 19 квітня 2019 року президентом України Петром Порошенком з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Теги: #драпатий #сухопутні_війська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:18 04.04.2025
Чіткі терміни служби мотивують найбільше кандидатів долучатися за програмою "Контракт 18-24" - Сухопутні війська

Чіткі терміни служби мотивують найбільше кандидатів долучатися за програмою "Контракт 18-24" - Сухопутні війська

10:57 19.03.2025
Долучитися до ЗСУ за проєктом "18-24" допоможе 1 центр рекрутингу Сухопутних військ

Долучитися до ЗСУ за проєктом "18-24" допоможе 1 центр рекрутингу Сухопутних військ

15:12 16.03.2025
Сухопутні війська нададуть повне сприяння всебічному розслідуванню вбивства Ганула

Сухопутні війська нададуть повне сприяння всебічному розслідуванню вбивства Ганула

12:01 07.03.2025
Рекрутинг до лав ЗСУ набирає обертів в Україні: "Чоло і Тило" та інші проєкти

Рекрутинг до лав ЗСУ набирає обертів в Україні: "Чоло і Тило" та інші проєкти

10:54 03.03.2025
Драпатий підтвердив загибель військових на полігоні під час шикування

Драпатий підтвердив загибель військових на полігоні під час шикування

14:50 07.02.2025
У ТЦК та військових частинах посилено заходи безпеки на тлі підривів

У ТЦК та військових частинах посилено заходи безпеки на тлі підривів

10:04 02.02.2025
Драпатий: Вбивства військових у тилу - червона лінія, яку не можна перетинати

Драпатий: Вбивства військових у тилу - червона лінія, яку не можна перетинати

11:53 01.02.2025
Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК - Сухопутні війська

Невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК - Сухопутні війська

11:36 29.01.2025
Сирський представив особовому складу нового командувача ОСУВ "Хортиця" Драпатого

Сирський представив особовому складу нового командувача ОСУВ "Хортиця" Драпатого

21:33 26.01.2025
Зеленський направив командувача сухопутних військ Драпатого керувати ОСУВ "Хортиця"

Зеленський направив командувача сухопутних військ Драпатого керувати ОСУВ "Хортиця"

ВАЖЛИВЕ

В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський

Генсекретар ОЕСР прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Повітряні сили: Підтверджено збиття 54 ударних БпЛА типу Shahed, 70 – локаційно втрачені

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

ОСТАННЄ

В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський

Працівнику виправної колонії РФ повідомили про підозру за знущання над українськими полоненими – Офіс генпрокурора

На Донеччині ДБР викрило командира, який незаконно виплатив підлеглій понад 800 тис. грн "фронтових"

В Ізюмському районі Харківщини ліквідовано 5 лісових пожеж, ще 2 локалізовано – ДСНС

Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

В Армія+ з"явились 5 нових рапортів: довідка про УБД, витяги з наказу та послужного списку, а також щодо відпустки

Україна закликає усі іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві 9 травня - заява МЗС

Профільний комітет Ради розпочав розгляд питання ратифікації угоди між Україною та США про копалини - нардеп

Останки 42 людей виявлено на місці ексгумації у колишньому селі Пужники на Тернопільщині

АП ВАКС звільнила від кримінальної відповідальності екснардепа Пацкана у зв’язку із закінченням строків давності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА