Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти: Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець

Фото: https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Командувач Сухопутних військ Збройних cил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти.

Відповідне відео зі зверненням опубліковано на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у вівторок.

"Скільки існує людина, стільки вона воює. З різною зброєю, з різними обладунками. Сьогодні і зараз ми спостерігаємо, як змінюється війна. Дрони, супутники, високі технології. Все це лише інструменти. Є одна річ, яку за тисячу років не переписати та не змінити. Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець. Той, хто витримав, хто дійшов, хто залишився. Поки стоїть піхота, стоїть Україна", — сказав у своєму відеозверненні Драпатий.

6 квітня в Україні відзначають День піхоти Збройних сил України. День установлений 19 квітня 2019 року президентом України Петром Порошенком з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.