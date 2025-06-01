Драпатий подав рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ

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Командувач Сухопутних військ ВСУ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку з посади.

" Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України .Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни", – написав Драпатий у Фейсбук.

Він зазначив, що як командувач, "зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів; не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю", а "головна відповідальність - завжди на командуванні"

"Кругова порука та безкарність - отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки - ми приречені. Без особистої відповідальності - немає розвитку. Без розвитку - немає перемоги. Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, - живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, - вмирає зсередини", - написав Драпатий.

Як повідомлялося, ворог 1 червня завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України, є загиблі та поранені військовослужбовці, повідомляють Сухопутні війська: відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.