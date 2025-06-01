Інтерфакс-Україна
Події
13:21 01.06.2025

Через ракетний удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених

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Ворог 1 червня завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України, є загиблі та поранені військовослужбовці, повідомляють Сухопутні війська: станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

"Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах", - зазначається у повідомленні і висловлюється співчуття родинам і близьким загиблих.

За повідомленням "Суспільне Дніпро" із посиланням на речника Сухопутних військ ЗСУ, йдеться про удар попередньо "Іскандером" по розташуванню одного з навчальних підрозділів на Дніпропетровщині.

Теги: #ракетний_удар #сухопутні_війська

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