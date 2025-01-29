Інтерфакс-Україна
Події
11:36 29.01.2025

Сирський представив особовому складу нового командувача ОСУВ "Хортиця" Драпатого

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Сирський представив особовому складу нового командувача ОСУВ "Хортиця" Драпатого
Фото: https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” ― командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майора Михайла Драпатого.

Також Сирський подякував за роботу в ОСУВ “Хортиця” генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України.

“Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, що відносяться до операційної зони ОСУВ “Хортиця”. Наше завдання - тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників. Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Працюємо разом”, - написав Сирський в Facebook.

26 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що призначив генерал-майора генерального штабу Збройних сил України Андрія Гнатова на посаду заступника начальника Генштабу та направив командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого керувати ОСУВ "Хортиця".

Теги: #драпатий

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