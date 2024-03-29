Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік.

Як повідомляє сайт президента, "згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його родини становили 12 млн 423 тис. 008 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 7 млн 455 тис. 972 грн".

Доходи сім'ї Володимира Зеленського 2023 року переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

"Збільшення доходів порівняно з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн. Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося", - повідомляє сайт президента.