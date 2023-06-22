Володимир і Олена Зеленські відвідали "Книжковий арсенал"

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали в четвер "Книжковий арсенал", що відкрився в Києві.

"Разом відвідали сьогодні "Книжковий арсенал". Перший день найбільшої книжкової події країни – країни, де прямо зараз іде жорстока війна. І прямо зараз тисячі людей прийшли на мистецький фестиваль, щоб підтримати видавців і авторів, а отже, свою культуру та свою ідентичність", - написав Зеленський у телеграм-каналі, прикріпивши відео відвідування "Книжкового арсеналу".

"За цю країну ми боремося: країну, у чиєму арсеналі книга – як зброя і водночас як найбільша цінність. Таку країну не переможе ніхто", - написав також він.

На відео видно, як Володимир та Олена Зеленські купували книжки та спілкувалися з відвідувачами.