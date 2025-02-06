Фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться 29 травня – 1 червня

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Фестиваль «Книжковий Арсенал» цьогоріч відбудеться 29 травня - 1 червня в Мистецькому арсеналі в Києві.

«Цьогоріч Книжковий Арсенал відбудеться уже втринадцяте, і ми докладемо всіх зусиль, аби він був саме тим місцем найважливішої розмови, яка робить Арсенал настільки особливим і улюбленим. Саме тим місцем зустрічі однодумців, поєднання мистецтв і досвідів, місцем радості й спільного смутку, місцем рефлексії про найскладніші питання, які торкаються кожного в Україні», - цитує генерального директора Мистецького арсеналу Олесю Островську-Люту департамент PR і комунікацій національного культурно-мистецького та музейного комплекса.

Як відмічається у пресрелізі, фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку.

Кураторами Фокус-теми фестивалю, яку оголосять в березні, стануть професор інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор та письменник, перекладач Оксана Форостина.

Лекції, дискусії, перформанси, публічні інтерв’ю та поетичні читання відбудуться на семи сценах фестивалю. Також під час Книжкового Арсеналу презентуємо виставкові проєкти.

У межах Фестивалю також відбудеться щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів, яка сприяє посиленню міжнародної співпраці з Україною у книжковій сфері.