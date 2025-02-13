Умєров: Незабаром оголосимо дату й місце нового "Рамштайн"

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив що незабаром оголосять дату й місце наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Рамштайн" продовжуватиметься, і незабаром ми з союзниками оголосимо дату та місце наступного засідання. Попри всі намагання ворога, світ залишається консолідованим з Україною", - написав він у фейсбуці.

За його словами, вперше "Рамштайн" відбувся під головуванням Великої Британії. Умєров подякував британському міністру оборони Джону Гілі за активізацію зусиль та збереження формату.

Умєров підкреслив, що за підсумками зустрічі партнери оголосили про нові кроки підтримки.

Зокрема, Данія вже передала більшу частину обіцяних F-16, решта надійде найближчим часом.

Велика Британія надасть допомоги на 150 млн фунтів стерлінгів: тисячі дронів, десятки танків та бронемашин.

Німеччина оголосила про поставку близько 100 керованих ракет IRIS-T найближчим часом.

Нідерланди додатково передають 25 броньованих гусеничних машин YRP для евакуації поранених.

Чехія продовжить "чеську ініціативу" та, за відповідного фінансування, передаватиме щомісяця партію боєприпасів.

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги, зокрема інвестує у виробництво важкої бронетехніки для України.

Ісландія виділяє 5.5 млн євро на розмінування та оборонну індустрію.

Литва продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

Норвегія оголосила про внесок 100 млн євро у Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, 240 млн євро у Коаліцію морських спроможностей та 50 млн євро у Коаліцію дронів.

Швеція підтвердила довгострокову підтримку України: 2.3 млрд євро на рік, з яких 530 млн євро на дрони, боєприпаси та технології, а 250 млн євро – у «данську модель».

"Вдячний союзникам за підтримку. Продовжуємо боротьбу та розвиток оборонної галузі в Європі. Спільними зусиллями досягнемо поставлених цілей", - написав Умєров.