Події

13:51 06.03.2025

Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

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Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує встановити для України конкретну дату набуття членства в Європейському союзі – 1 січня 2030 року.

Таку ідею він озвучив у четвер в Брюсселі, прибувши на спеціальне засідання Європейської ради.

«Для мене важливо підтримувати Україну політично, тому я запропонував встановити орієнтовну дату членства України в Європейському Союзі, наприклад, 2030 рік, 1 січня», - сказав президент Литви.

За його словами, це буде «не юридичне визначення, але це буде наше політичне зобов’язання визначити шлях і надіслати дуже чіткі орієнтири нашим друзям, українцям, які потребують нашої підтримки, і не лише військової фінансової підтримки, а й політичної».

Теги: #україна #дата #науседа #євросоюз #членство

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