Події

16:01 18.01.2022

XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 25-29 травня

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XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 25-29 травня

XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 25-29 травня у Києві, повідомляє відділ комунікацій "Мистецького арсеналу".

"XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" розпочав прийом заявок на участь у програмі та у книжковому ярмарку. Цього року фестиваль відбудеться 25-29 травня", - йдеться у повідомленні.

Цього року фокус-темою XI "Книжкового арсеналу" буде "Велике переселення", куратором якої стала перекладачка та видавчиня Оксана Форостина.

"Книжковий арсенал" відбувається з 2011 року, щороку в ньому беруть участь понад 200 організацій і відвідують понад 50 тисяч людей. У 2019 році він здобув звання "Найкращий літературний фестиваль світу".

Теги: #книжковий_арсенал #київ
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