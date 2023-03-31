Події

14:50 31.03.2023

"Книжковий Арсенал" відбудеться в Києві 22-25 червня

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"Книжковий Арсенал" відбудеться в Києві 22-25 червня

- XI Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбудеться в Києві 22-25 червня.

"Попри воєнний стан, його виклики та обмеження, команда Мистецького арсеналу готує 11-й "Книжковий Арсенал" і робить все для того, щоб фестиваль знову об’єднав у своєму просторі книжкову, літературну й мистецьку сцени та став місцем для зустрічей людей книги", - йдеться в повідомленні пресслужби фестивалю.

Зазначається, що у 2023 році міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" триватиме з вечора 22 червня (офіційне відкриття) до 25 червня.

Як повідомлялося, у 2022 році XI Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у Києві не відбувся через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Теги: #книжковий_арсенал

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