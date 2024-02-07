Події

18:38 07.02.2024

Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 30 травня - 2 червня в Києві

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Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться 30 травня - 2 червня в Києві

12 міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбудеться у Києві 30 травня - 2 червня.

"Уже вдруге під час повномасштабної війни команда "Мистецького арсеналу" готує "Книжковий арсенал", який об’єднає у собі мистецьку та літературну складові, зустрічі з письменниками, видавцями, поетичні вечори та багато інших (заходів - ІФ-У) навколо книжкових подій", - повідомляє сайт Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Лекції, дискусії, перформанси та поетичні читання відбудуться на п'яти сценах фестивалю.

Під час "Книжкового арсеналу" також можна буде познайомитися з мистецькими проєктами сучасних живописців.

Традиційно, крім творчої частини фестивалю, працюватиме книжковий ярмарок. У фокусі "Книжкового арсеналу" - книжки про війну, видані після 2014 року і створені ветеранами та учасниками війни, членами їхніх родин.

"Наша команда впевнена, що культура допомагає формувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Однак справа не лише в цьому. З нещодавньої історії нам, українцям, чудово відомо, до чого призводить анігіляція культурного життя: занепаду оригінальної думки, втрати політичної суб’єктності, перетворення пережитої трагедії на руйнівну травму. Ми не можемо собі цього дозволити. Нам не можна зупиняти осмислення нашої дійсності, творення нового, експерименту з ідеями і формами - всього того, що і є культурою", - вважає генеральна директорка "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта.

Для безпеки учасників фестивалю в архітектурному комплексі "Мистецького арсеналу" буде доступне укриття.

Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" відбувається з 2011 року і став однією з найвпливовіших літературно-мистецьких подій Східної Європи.

Теги: #книжковий_арсенал

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