Україна можливо підпише угоду щодо видобутку корисних копалин 28 лютого – ЗМІ

Україна погодила зі США умови угоди щодо видобутку копалин і ймовірно підпише її найближчої п'ятниці, повідомляє Agence France Presse (AFP), посилаючись на анонімне високопоставлене джерело в Україні.

"Зараз урядовці працюють над деталями…На даний момент ми розглядаємо можливість візиту до Вашингтона в п'ятницю для підписання угоди", - цитує неназваного українського чиновника AFP.

Джерело: https://www.barrons.com/news/ukraine-has-agreed-on-terms-of-minerals-deal-with-us-senior-official-ee34ab2c?fbclid=IwY2xjawIq_21leHRuA2FlbQIxMAABHb7Ycu7rG5YWxS1GP9LiHa0Ip-vg9F1cEXj9SPflHNJNzg0RIYyco1qh_g_aem_Jjikj45ab_xiYMklQTeLDg