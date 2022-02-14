Зеленський у відповідь на запитання про евакуацію з країни членів сімей низки бізнесменів та політиків: Моя сім'я завжди зі мною, завжди з Україною

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що його сім'я перебуває в країні і наразі не збирається залишати її межі.

"Моя сім'я завжди зі мною, завжди з Україною. Я президент, моя дружина не просто дружина: вона перша леді. І має показувати своїм прикладом, як мають поводитися сім'ї. Це необов'язково… але дуже важливо для країни і для суспільства", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо евакуації з України членів сімей низки бізнесменів та політиків.

При цьому він зазначив, що лише 13 лютого з України вилетіли 30 чартерних літаків.

"Я гадаю, (що в Україні - ІФ) залишаються надійні. Залишаються громадяни України, і я хочу їм усім подякувати", - підсумував глава держави.