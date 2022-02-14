Події

16:52 14.02.2022

Зеленський у відповідь на запитання про евакуацію з країни членів сімей низки бізнесменів та політиків: Моя сім'я завжди зі мною, завжди з Україною

1 хв читати
Зеленський у відповідь на запитання про евакуацію з країни членів сімей низки бізнесменів та політиків: Моя сім'я завжди зі мною, завжди з Україною

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що його сім'я перебуває в країні і наразі не збирається залишати її межі.

"Моя сім'я завжди зі мною, завжди з Україною. Я президент, моя дружина не просто дружина: вона перша леді. І має показувати своїм прикладом, як мають поводитися сім'ї. Це необов'язково… але дуже важливо для країни і для суспільства", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання щодо евакуації з України членів сімей низки бізнесменів та політиків.

При цьому він зазначив, що лише 13 лютого з України вилетіли 30 чартерних літаків.

"Я гадаю, (що в Україні - ІФ) залишаються надійні. Залишаються громадяни України, і я хочу їм усім подякувати", - підсумував глава держави.

Теги: #родина #зеленські
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:45 30.01.2022
У суботу ввечері в Обухівському районі Київщини скоєно вбивство сімейної пари

У суботу ввечері в Обухівському районі Київщини скоєно вбивство сімейної пари

21:34 17.12.2021
Зеленський із дружиною взяли участь у відкритті святкового містечка біля Офісу президента

Зеленський із дружиною взяли участь у відкритті святкового містечка біля Офісу президента

19:06 27.11.2021
Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв голодоморів в Україні, поклавши композиції з колосків

Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять жертв голодоморів в Україні, поклавши композиції з колосків

10:22 28.10.2020
Сім'я Садового захворіла на коронавірус, у мера Львова тест негативний

Сім'я Садового захворіла на коронавірус, у мера Львова тест негативний

19:38 14.01.2020
Борис Джонсон упевнений, що королівська родина Британії зможе подолати кризу

Борис Джонсон упевнений, що королівська родина Британії зможе подолати кризу

20:29 13.01.2020
Принцу Гаррі і його дружині пообіцяли перехідний період перед складанням королівських обов'язків

Принцу Гаррі і його дружині пообіцяли перехідний період перед складанням королівських обов'язків

17:18 28.10.2013
Партія "Родина" тимчасово змінила керівника та висунула кандидатів на вибори до ВР

Партія "Родина" тимчасово змінила керівника та висунула кандидатів на вибори до ВР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Питання членства України в НАТО наразі неактуальне – Шольц

Зеленський і Шольц обговорили закупівлю Києвом озброєння та військової техніки через Агентство НАТО з підтримки та закупівель

Зеленський за підсумками переговорів із Шольцом: Очікуємо домовленостей про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

Ухвалення Держдумою РФ постанов про визнання окупаційних структур на Донбасі означає відмову РФ від Мінських угод - Подоляк

Глава МВС України: Якщо якийсь "гіркін" спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний без попередження

ОСТАННЄ

Зеленський закликав бізнесменів та політиків, які виїхали з України, повернутися на батьківщину у найближчі 24 години

SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси

Питання членства України в НАТО наразі неактуальне – Шольц

Шольц: Зеленський запевнив, що Україна надасть проєкти законів про особливий статус ОРДЛО та місцеві вибори для дискусії

Зеленський і Шольц обговорили закупівлю Києвом озброєння та військової техніки через Агентство НАТО з підтримки та закупівель

Зеленський за підсумками переговорів із Шольцом: Очікуємо домовленостей про проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом

Меджліс не переноситиме свій офіс із Києва у разі вторгнення РФ

Питання звернення до президента РФ про визнання т. зв. Л/ДНР Держдума розгляне 15 лютого

Шкарлет: Освітній процес у навчальних закладах триває, жодних рішень щодо його призупинення немає

"МАУ" відправить п'ять Boeing 737-800 в Іспанію через припинення страхування літаків у небі України, ще два літаки відбудуть на плановий техогляд у Белград

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА